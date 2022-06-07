Başakşehir'de servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

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İstanbul Başakşehir'de özel güvenlik görevlilerini taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada şoför dahil 6 kişi yaralandı.

DHA
07 Haziran 2022 Salı, 11:50

Kaza, sabah 08.00 sıralarında Başakşehir Olimpiyat Bulvarı'nda meydana geldi. Özel güvenlik görevlilerini taşıyan 34 LCE 824 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpması ile devrildi.

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