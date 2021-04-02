Başkent'te akıl almaz olay
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi parktaki ağacı söktükten sonra çöpe attı. Bir vatandaş tarafından uyarılan şahıs kayıplara karıştı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Yeşilova Mahallesi 3398 Sokak'ta bulunan parkta bir kişi bir ağacı kökünden söktü. Kimliği belirsiz şahıs ağacı söktükten sonra çöpe attı. Olayı gören İdris Balcıoğlu isimli mahalle sakini, ağacı söken şahsa tepki gösterdi. Balcıoğlu'na da hakaret eden şahıs kayıplara karıştı. Balcıoğlu, olayı mahalle bekçilerine bildirerek şikayetçi oldu.
Video Haberler
- Başkent'te akıl almaz olay
- 100 metreden denize uçtu: 1 ölü, 1 kayıp
- İmamoğlu: Büyük bir ihanet, zül, günah, yazık!
- Turşu tesisindeki skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme
- Kısıtlamalara ilişkin önemli açıklama: Endişe verici
- Kartal'daki intihar girişiminde skandal görüntüler
- Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu
- 28 kez Türkiye şampiyonu oldu, pazarda yumurta satıyor
- Canlı yayında kahkaha attıran 1 Nisan şakası
- Dervişoğlu iktidar milletvekillerini böyle tiye aldı