Başkent'te kargo kamyonu alevlere teslim oldu

30 Haziran 2021 Çarşamba, 11:23

Alınan bilgiye göre, Ankara-İstanbul otoban yolu Çeltikçi Kavşağı'nda sabah saatlerinde kargo şirketi MNG'ye ait 34 DFB 910 plakalı kamyon seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücü kamyonu yol kenarına çekerek, itfaiyeden yardım istedi. Kamyonda yüklü kargoların bir kısmı kurtarılırken, büyük kısmı yandı. Vatandaşlar, itfaiyenin yangına geç müdahale ettiğini öne sürdü.