Başkentte silahlı kavga: 3 yaralı
Ankara’nın Sincan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.
Saat 15.00 sıralarında yaşandığı öğrenilen kavga, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince sona erdirildi. Çıkış sebebi öğrenilemeyen kavga dolayısıyla 3 kişi yaralanırken, olay ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
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