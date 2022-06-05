Başkentte silahlı kavga: 3 yaralı

05 Haziran 2022 Pazar, 17:22

Edinilen bilgiye göre Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Saat 15.00 sıralarında yaşandığı öğrenilen kavga, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince sona erdirildi. Çıkış sebebi öğrenilemeyen kavga dolayısıyla 3 kişi yaralanırken, olay ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

