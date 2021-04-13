Batman’da üşüyen köpeğin üzerine montunu örttü

13 Nisan 2021 Salı, 15:24

Batman'da yağmurlu ve soğuk havada sahipsiz bir köpeğin kaldırımda yattığını gören kimliği belirsiz bir genç, montunu çıkararak köpeğin üzerine örttü. Şefkatli çocuğun bu hareketi, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.