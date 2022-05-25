Bayrampaşa'da binanın çatısı alev alev yandı
İstanbul Bayrampaşa'da 4 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 21.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Toros Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binanın çatısında çıktı.
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