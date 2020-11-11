Berat Albayrak'ın istifası soruldu, verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu

11 Kasım 2020 Çarşamba, 12:01

Sokak röportajında yurttaşlara Berat Albayrak'ın istifa kararı soruldu. İstifayı değerlendiren bir yurttaşın Berat Albayrak için "Bırakın bir ülkenin hazinesini yönetmeyi kendi iş yerimde eleman olarak çalıştırmam!" sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.