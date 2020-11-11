Berat Albayrak'ın istifası soruldu, verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz gün İnstagram hesabı üzerinden istifa etti. İstifanın ardından Yol TV'ye konuşan bir yurttaşın Berat Albayrak yorumu sosyal medyada gündem oldu.
Sokak röportajında yurttaşlara Berat Albayrak'ın istifa kararı soruldu. İstifayı değerlendiren bir yurttaşın Berat Albayrak için "Bırakın bir ülkenin hazinesini yönetmeyi kendi iş yerimde eleman olarak çalıştırmam!" sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
En Çok Okunan Haberler
- Leman'dan çok konuşulacak Berat Albayrak kapağı
- 'Hastanelerde yer yok' dedi, görevinden alındı!
- İstifada çarpıcı iddialar!
- Hareketi tepki çekmişti: Görüntüsünü izlemiş
- Yılmaz'ın seçilmeden tebrik edilmesine CHP'den tepki
- İstanbul'da yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- İYİ Parti'li Yılmaz'dan dikkat çeken Albayrak açıklaması
- Erdoğan'dan AA'ya 'Berat Albayrak' talimatı
- ‘Burhan Kuzu yalnız olmayabilir’
- Pfizer’in geliştirdiği aşının fiyatı belli oldu
Video Haberler
- İstifa eden Berat Albayrak'a ilişkin ilk sözleri
- AKP'ye oy veren yurttaş: İnsanı zorla solcu yapıyorlar!
- İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
- İzmir depremi ile ilgili çektiği videoya tepki yağdı!
- Berat Albayrak yorumu sosyal medyanın gündemine oturdu
- Tekmeli yumruklu ağaç kavgası kamerada
- Koronavirüs öldürme makinesi geliştirildi! İşte fiyatı
- İstanbul'da trafikte skandal görüntüler! İşte o anlar
- Yer: Taksim... Gazetecilere küfür ederek saldırdılar!
- Yunan televizyonunda 09.05 sirenleri heyecan yarattı