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Berat Albayrak'ın istifası soruldu, verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz gün İnstagram hesabı üzerinden istifa etti. İstifanın ardından Yol TV'ye konuşan bir yurttaşın Berat Albayrak yorumu sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2020 Çarşamba, 12:01

Sokak röportajında yurttaşlara Berat Albayrak'ın istifa kararı soruldu. İstifayı değerlendiren bir yurttaşın Berat Albayrak için "Bırakın bir ülkenin hazinesini yönetmeyi kendi iş yerimde eleman olarak çalıştırmam!" sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

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