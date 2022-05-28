Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda gerginlik
Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurulu başladı. Siyah-beyazlı kulüpte toplam borç, 4 milyar 900 milyon 612 bin TL olarak açıklandı.
Beşiktaş Kulübünde 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı.
Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda kongre divan başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.
Toplantıda 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunuldu.
TOPLAM BORÇ AÇIKLANDI
Beşiktaş Kulübünde 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı bugün gerçekleşirken toplantıda, kulübün toplam borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin TL olarak açıklandı.
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