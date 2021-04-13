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Beşiktaş'ta beton mikseri 6 katlı binaya çarptı

Beşiktaş, Dikilitaş Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri 6 katlı binaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2021 Salı, 16:49

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