Beykoz'da evlilik teklifinde skandal görüntüler
Beykoz’da arkadaşlarının evlilik teklifi için bir araya gelen grup, sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp yol ortasında meşale yakarak hep birlikte halay çekti.
Beykoz’da Yoros Kalesi mevkiinde evlilik teklifi organizasyonu düzenlemek için bir araya gelen onlarca vatandaş, sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. 34 JK 6200, 34 RJ 6523, 34 YP 0670, 59 ZP 080 plakalı araçlarını yol ortasında park edip yüksek sesli müzik açan grup sonra hep birlikte meşaleler yakarak halay çekti. Şahıslar bu sorumsuz davranışları ile hem salgına karşı alınan önlemleri hiçe saydılar hem de yolu kapatarak araçların seyrini engellemiş oldular. Onlarca kişinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak halay çektiği evlilik teklifinin eğlenceye dönüşmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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