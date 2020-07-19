Beykoz'da evlilik teklifinde skandal görüntüler

19 Temmuz 2020 Pazar, 14:13

Beykoz’da Yoros Kalesi mevkiinde evlilik teklifi organizasyonu düzenlemek için bir araya gelen onlarca vatandaş, sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. 34 JK 6200, 34 RJ 6523, 34 YP 0670, 59 ZP 080 plakalı araçlarını yol ortasında park edip yüksek sesli müzik açan grup sonra hep birlikte meşaleler yakarak halay çekti. Şahıslar bu sorumsuz davranışları ile hem salgına karşı alınan önlemleri hiçe saydılar hem de yolu kapatarak araçların seyrini engellemiş oldular. Onlarca kişinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak halay çektiği evlilik teklifinin eğlenceye dönüşmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.