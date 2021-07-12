Beyoğlu’nda bakkalda silahlı saldırı anları kamerada

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 10:49





Kasımpaşa’da bir şahıs husumetlisi olduğu şahısla bakkalda karşılaşınca silahla kurşun yağdırdı. Saldırı anları kameralara yansırken, 4 yerinden yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte yaşayan Emir Can Kol alışveriş yapmak için cadde üzerinde bulunan bakkala girdi. O esnada Kol’un önceden husumetli olduğu bir şahıs, marketin kapısında kendisini gördü. Hemen silahını sarılan şahıs, Kol’a kurşun yağdırdıktan sonra hızla kayıplara karıştı.

Saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, genç bakkala girdikten kısa bir süre sonra saldırgan geliyor. Bakkalın kapısından genci gören şahıs ateş ediyor. Şahıs ardından koşarak kaçarken vatandaşlarda korkuyla uzaklaşıyor. Saldırıya uğrayan genç ise topallayarak içeriden çıkıyor.

BAKKALDA GÖRÜNCE KURŞUN YAĞDIRDI

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 adet koluna 2 adette bacağına kurşun isabet ederek yaralanan Kol’u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

BEYOĞLU POLİSİ SALDIRGANIN PEŞİNDE

Öte yandan silahlı saldırıyla ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda görgü şahitlerinin ifadesini alarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, saldırganın E.S. olduğunu tespit etti. Şahsın kaçış istikametlerini de belirleyen Beyoğlu polisi, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.