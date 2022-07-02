Beyoğlu'nda feci olay: 8. kattan düşen turist hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda kaldığı otelin 8'inci katındaki oda penceresinden park halindeki otomobilin üstüne düşen Fransız turist hayatını kaybetti.
İstanbuk Beyoğlu'nda dün saat 13.45 sıralarında yaşanan olayda turist olarak İstanbul'a gelen Fas asıllı Fransa vatandaşı 34 yaşındaki Salim Saidi, Asmalı Mescit Mahallesi'nde bir otele yerleşti.
8'inci katta oda tutan ve odada yalnız kalan Salim Saidi bilinmeyen bir nedenle pencereden park halindeki otomobilin üstüne düştü.
Düştüğü otomobilin üstündeki yaralı turisti görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Salim Saidi'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Salim Saidi yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek Salim Saidi'nin odasında ve çevrede olay yeri incelemesi yaptı.
Saidi'nin üstüne düştüğü ve ön tarafından ağır hasar alan otel sahibinin otomobili polis ekiplerinin çalışmalarının ardından olay yerinden kaldırıldı. Araştırma başlatan polis ekipleri, düşmenin nedenini belirlemeye çalışıyor.
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