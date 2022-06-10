Beyoğlu'nda otelde yangın!

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Beyoğlu'nda 4 katlı bir otelin çatısında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

DHA
10 Haziran 2022 Cuma, 10:19

Yangın saat 08.45 sıralarında Bahriye Caddesi'ndeki 4 katlı otelin çatı katında çıktı.

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Otel Beyoğlu Yangın İstanbul

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