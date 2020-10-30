Beyoğlu'nda korkunç olay! Mahalleli ayağa kalktı

30 Ekim 2020 Cuma, 10:41

Olay, saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Tophane’de meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde İngilizce öğretmeni olan Amerikalı bir kadın, Dogo Argentino ve Doberman cinsi köpeklerini sokak kedilerine saldırtıyordu. Kadının elindeki ‘Dogo Argentino’ cinsi köpek bu sefer bir kediye saldırarak ölümüne neden oldu. Sesleri duyan mahalle sakinleri olaya müdahale ederek can çekişen kediyi köpeğin saldırısından kurtarmaya çalıştı. Kedinin ölümü üzere sokağa dökülen mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde kişilerin ifadesine başvuran ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı. Mahalle sakinleri sokak hayvanlarına saldıran köpek ve sahibi kadın için işlem yapılmasını istiyor.

“BU KULÜBEYE DOĞRU GİDİP KEDİYİ KÖPEĞE ATIYOR"

Yaşanan olayı anlatan mahalle sakini Numan Elmas, “Biz burada otururken kadın sokağın başından geliyordu. Sokakta arkadaşlarımızın beslediği kediler vardı. Kedilerin üstüne doğru; yetiştirilmesi, beslenmesi yasak olan Dogo Argentino cinsi köpekle gitti. Gün içerisinde çocuklar burada dışarıdalar. Bunlara da zarar verebilir. Bu kadın daha önce parkta ve Cihangir taraflarında bu olayı yaşattı. Bu kulübeye doğru gidip kediyi köpeğe atıyor. Anında parçaladı. Amerika vatandaşı bir öğretmenmiş. Sadist ruhlu bir kadın. Bütün mahalle sakinleri olarak tepki gösterdik. Bunun önüne geçilmesini istiyoruz. Bu cins köpeklerin dışarıda beslenmesini istemiyoruz” dedi.

"VAHŞİCE BİR KEDİYİ ÖLDÜRDÜ"

Geçtiğimiz günlerde de benzer bir olayın yaşandığını ifade eden Erdoğan Argüç, “Mahallede yetişen kedileri kulübede besliyoruz. Buraya özellikle geliyor. 3 gece önce saat 02.00’de kendisini uyardık. Uyarıları dikkate almadı. Bugün de geldi. Vahşice bir kediyi öldürdü. Hepimiz de şahidiz. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Elinde başka cins bir köpek vardı. Dobermanla içeri giriyordu. Bugün de dogo argentino ile geldi. Cinayeti yaptı ve gitti” diye konuştu.

SALDIRI ANI KAMERADA

Dogo Argentino cinsi köpeğin kediye saldırdığı ve mahalle sakinlerinin olaya müdahale ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, bir nakliyat minibüsünün önünde hareketlilik görülüyor. Minibüs arkasından hızla çıkan bir kedi kaçarak uzaklaşıyor. Mahalle sakinlerinden biri saldırgan köpeği kucaklayarak kediyi kurtarmaya çalışıyor. Mahalleli sokağa dökülerek polis ekiplerinin gelmesini bekliyor.