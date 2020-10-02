Beyzbol sopalı saldırganlar kameraya böyle yakalandı
Samsun'da bir kişiyi beyzbol sopasıyla darp eden 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin olay öncesinde beyzbol sopasıyla asansöre bindiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 26 Eylül'de gece saatlerinde Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Garson olarak çalıştığı balık restoranından ayrılan S.G., evine dönmek için Mavi Işıklar Tramvay Durağı'na gitti. Bu sırada üst geçitin asansöründen inen Ü.K, S.K, M.G. ve B.G., beyzbol sopasıyla S.G.'ye saldırdı. Yaralanan S.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin üst geçitte bulunan asansörü kullandıkları bilgisini alarak güvenlik kamerası görüntülerine el koydu. İnceleme yapan polis, elinde beyzbol sopası bulunan Ü.K. ve diğer şüphelilerin S.K, M.G. ve B.G. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ü.K. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.G. ve B.G. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzdere serbest bırakıldı.
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