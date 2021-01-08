Bilal Erdoğan'ın önünde AKP'lilerin 'Kapadokya' tartışması
AKP’li Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Bilal Erdoğan'ın da olduğu ortamda "Kayseri Kapadokya'nın merkezidir" diyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Memduh Büyükkılıç'la olan tartışmasını anlattı.
İstanbul'da Bilal Erdoğan'ın da olduğu ortamda "Kayseri Kapadokya'nın merkezidir" diyen Başkan Büyükkılıç ile aralarında geçtiğini iddia ettiği diyaloğu anlatan AKP’li Başkan Arı, “Memduh (Büyükkılıç) ağabey bak canımı sıkma eğer bir daha Kayseri Kapadokya’nın Merkezi dersen Erciyes’i elinden alırım dedim” şeklinde ifadeler kullanarak, “Çünkü Kapadokya’nın merkezi Nevşehir’dir! Geçen yıl 3 milyon 650 bin turist alan Nevşehir’dir! Herkes aklını başına toplayacak!” ifadelerini kullandı.
“CANIMI SIKMASINLAR VALLAHİ NEVŞEHİR’İN ADINI DA KAPADOKYA YAPTIRIRIM”
Kayseri Yerel Haber’den Ali Türkaslan’ın haberine göre; Başkan Arı, şu ifadeleri kullandı:
“Çünkü Kapadokya’nın merkezi Nevşehir’dir! Geçen yıl 3 milyon 650 bin turist alan Nevşehir’dir! Bütün tarihi ve tabiat varlıklarına dair güzelliklerin olduğu yer Nevşehir’dir! Herkes aklını başına toplayacak! Nevşehirliliği unutmayacağız! Canımı sıkmasınlar Vallahi Nevşehir’in adını da Kapadokya yaptırırım. Dolayısıyla her şeyi de konuşamıyoruz.”
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