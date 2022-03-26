Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan'dan umutlandıran açıklama
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Aşılamanın belli bir seviyeye gelmesi, bulaş ile ilgili insanların artık bilgi sahibi olması, kapalı ortamların temiz hava ile havalandırılmasına dikkat edilmesi ve kalabalıklar ile bir araya gelmeme durumu söz konusu olduğunda inşallah bayramda çok daha iyi rakamları görebileceğimizi düşünüyorum” dedi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Son dönemlerde koronavirüs vaka ve ölüm oranlarındaki düşüşe dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, “Biliyorsunuz daha 2 ay öncesinde günlük 300 kadar vefat sayısını görmüştük. Ama Allah'a şükür son bir haftadır baktığımızda 100'ün altında vefat sayılarımız var, 80'lerin altını gördük ve inşallah bu rakamlar daha aşağı doğru da gidecek. Bu arada artık koronavirüsün yeni döneminde herkesin de bildiği gibi artık aşılamanın ön plana çıktığı, bireysel tedbirlerin önde olduğu bir süreç yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
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