Binanın bahçesine otomobil düştü
Üsküdar'da yokuşta otomobili kayan sürücü, aracıyla birlikte 10 metre yükseklikten bina bahçesine düştü. Olayda sürücü yara almadan kurtulurken yanında bulunan kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 15.30 sıralarında Üsküdar Fıstıkağacı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Aydın, kızı Sibel Terzi ile park halindeki otomobillerine bindi. Mehmet Aydın yönetimindeki otomobil yokuşta kaymaya başladı. Kontrolden çıkan araç, 10 metre yükseklikten bina bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mehmet Aydın yara almadan kurtulurken yanında bulunan kızı yaralı şekilde araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise kullanılmaz hale geldi.
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