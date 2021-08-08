Bingöl’de kuyuya düşen eşek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Bingöl’de kuyuya düşen ve mahsur kalan eşek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

(İHA)
08 Ağustos 2021 Pazar, 11:18

Bingöl merkez Simani Mahallesi Şenik köyü Küme Evleri mevkisinde bir eşek, otladığı sırada kuyuya düştü. Hayvanın yaklaşık 4 metre derinlikteki kuyuya düştüğünü gören Nedim Morkoyun isimli yurttaş, kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durumu Bingöl Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahalleye giden ekipler, merdivenle kuyuya inerek iş makinesi desteğiyle de eşeği bulunduğu yerden çıkardı.

Hayvanın sahibi itfaiye ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

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