Bir anda bastırdı... Taksim'de yağmur

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Taksim'de bir anda bastıran yağmuruna hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2021 Perşembe, 17:29

İstanbul'da öğleden sonra bazı yerlerde yağmur yağdı. Taksim Meydanı'nda sağanak bir anda bastırdı. Yağmurla kaçışan kişiler otobüs durakları ve binaların altına sığındı. Bazıları ıslanmaktan kurtulamazken bazıları da başlarına tuttukları çanta ve giysilerle korunmaya çalıştı.  

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