Bir anda ortaya çıktı! Hortum paniği kamerada
Muş'un Korkut ilçesi açıklarında meydana gelen hortum paniğe neden oldu.
Korkut ilçesi İçboğaz köyü yakınlarında kısa süreli oluşan devasa hortum, özellikle çiftçileri paniğe sevk etti. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, bulutlara kadar ulaştı.
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