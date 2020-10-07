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Bir anda ortaya çıktı! Hortum paniği kamerada

Muş'un Korkut ilçesi açıklarında meydana gelen hortum paniğe neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2020 Çarşamba, 17:35

Korkut ilçesi İçboğaz köyü yakınlarında kısa süreli oluşan devasa hortum, özellikle çiftçileri paniğe sevk etti. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, bulutlara kadar ulaştı.

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