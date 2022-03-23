Bir evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi

23 Mart 2022 Çarşamba, 11:53

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesinde ikamet eden C.K. isimli şahsın aranması olduğu ve ikametinde silah bulunduğu yönünde bilgiye ulaştı.