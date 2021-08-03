Bisikletli çocuğa çarpmaktan son anda kurtuldu, mahallelinin saldırısına uğradı

03 Ağustos 2021 Salı, 09:21

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak arasında bisiklet süren bir çocuğa çarpmaktan sonra anda kurtulan sürücü, yurttaşların saldırısına maruz kaldı. Sinirlerine hakim olamayan sokaktaki birkaç kişi, şahsın aracından inmemesi üzerine aracı küfürler savurup aracı tekmelemeye başladı. Çevrede bulunan yurttaşların araya girmesiyle araç sürücüsü, olay yerinden ayrılırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.