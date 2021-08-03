Bisikletli çocuğa çarpmaktan son anda kurtuldu, mahallelinin saldırısına uğradı
Arnavutköy’de cadde üzerinde bisikletli çocuğa çarpmaktan son anda kurtulan sürücü mahallelinin saldırısına maruz kaldı. Sinirlerine hakim olamayan yurttaşlar, şahsın aracını tekmelerken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak arasında bisiklet süren bir çocuğa çarpmaktan sonra anda kurtulan sürücü, yurttaşların saldırısına maruz kaldı. Sinirlerine hakim olamayan sokaktaki birkaç kişi, şahsın aracından inmemesi üzerine aracı küfürler savurup aracı tekmelemeye başladı. Çevrede bulunan yurttaşların araya girmesiyle araç sürücüsü, olay yerinden ayrılırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Video Haberler
- Önce takdir sonra tepki topladı
- Öfkeli kalabalık sürücüye böyle saldırdı!
- Büyükbaş hayvanlarını deniz kenarına getirerek korudular
- İtfaiyecilerin ve yurttaşların ölüm kalım savaşı
- Yurttaşlar, TRT ekibini böyle kovaladı
- Yangına destek için giden traktör kül oldu
- Toprak kayması böyle görüntülendi
- Gölete uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu
- Bağcılar'da inşaatın temel duvarı böyle çöktü
- Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar