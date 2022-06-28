Bodrum'da milyonluk yat alev alev yandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 23 metre uzunluğundaki motoryatta yangın çıktı. Yangın hem denizden hem de karadan müdahale edilerek södürülürken, milyonluk yat kullanılamaz hale geldi.

DHA
28 Haziran 2022 Salı, 12:06

Yangın, dün saat 23.30 sıralarında Gümbet Limanı'nı açıklarında 23 metre uzunluğundaki 'Marvel' isimli motoryatta çıktı.

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Bodrum Yangın yat

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