Boş cips kutusundan yaklaşık 3 bin TL çıktı

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 09:07

Olay, merkez Nilüfer İlçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; özel bir hastanede sağlıkçı olarak görev yapan Samet Z., (22) otomobilini alışveriş merkezine park etti. Bir süre sonra park ettiği aracının bulunduğu yere geldi. Samet Z, otomobilinin üstüne bırakılan bir cips kutusu gördü. Cips kutusunu çöpe atmak isteyen Samet Z., kutunun içinde bir şeyler olduğunu fark etti. Kutunun içini açan Samet Z., boş cips kutusunda para olduğunu gördü. Daha sonra polisi arayarak ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı sayımdan sonra tutanak tutularak ekiplere teslim etti.

"ÇÖPE ATACAKTIM"

Samet Z., ''Hastane çıkışı aracımın başına geldim eve gitme için. Tavanında cips kutusu gördüm. İçi para dolu başta çöp sandım baktım içine para dolu direkt polisi aradım. Ekipler geldi tutanak tutulacak daha sonra sahibi bulunacak'' dedi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmada otomobilin üzerine bırakılan kutu içerisinden 2 bin 939 TL para olduğu tespit edildi.