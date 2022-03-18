Boşandığı eşini öldürüp tandırda yakan Emel'e müebbet hapis istemi

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Isparta’da boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz’ı tüfekle öldürdükten sonra cesedini tandırda yaktığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Emel Gür'ün ömür boyu hapsi istendi.

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2022 Cuma, 14:42

Isparta'da eşini öldürdükten sonra tandırda yaktığı iddia edilen kadının müebbet hapsi istendi.

Olay, 13 Ekim 2020'de Senirkent ilçesi Akkeçili köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi Emel Gür (42) ile boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz(45) arasında tartışma çıktı.


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