Boşanmak istediği eşi sokağı savaş alanına çevirdi

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Maltepe'de 18 yıllık eşine boşanma davası açan 2 çocuk annesi S.H. (38), oturduğu yerden taşınmak isteyince eşi Serdar H. (42) ve akrabaları sokağı savaş alanına çevirdi.

DHA
14 Haziran 2022 Salı, 13:34

Maltepe'ye bağlı Fındıklı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, eşi Serdar H.'den (42) şiddet gören 2 çocuk annesi S.H. (38) boşanma davası açarak 18 yıllık evliliğini bitirmeye karar verdi. S.H. taşınmaya karar verince, eşi Serdar H., üç akrabasıyla birlikte evin bulunduğu binanın önüne geldi. 

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