Boşanmak istediği eşi sokağı savaş alanına çevirdi
Maltepe'de 18 yıllık eşine boşanma davası açan 2 çocuk annesi S.H. (38), oturduğu yerden taşınmak isteyince eşi Serdar H. (42) ve akrabaları sokağı savaş alanına çevirdi.
Maltepe'ye bağlı Fındıklı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, eşi Serdar H.'den (42) şiddet gören 2 çocuk annesi S.H. (38) boşanma davası açarak 18 yıllık evliliğini bitirmeye karar verdi. S.H. taşınmaya karar verince, eşi Serdar H., üç akrabasıyla birlikte evin bulunduğu binanın önüne geldi.
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