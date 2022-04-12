Boşanmak isteyen Elif'i öldüren erkek tutuklandı
Adana'da 2 gün önce kendisinden boşanmak isteyen 35 yaşındaki Elif İyik'i öldüren Murat İyik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana’da, boşanmak isteyen 35 yaşındaki Elif İyik’i bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan Murat İyik tutuklandı.
Olay, 10 Nisan günü saat 22.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk sahibi Elif ve Murat İyik, 7 yıl önce 'uyuşturucu' suçundan cezaevine girdi. Çiftin en küçük çocuğu koruyucu aileye verilirken, diğer 3 çocuk da devlet yurduna yerleştirildi. Elif İyik, 2021’de tahliye edilirken, Murat İyik ise 3 ay önce cezaevinden çıktı. Murat İyik'ten boşanmak isteyen Elif İyik, kuzeninin evine yerleşti. Boşanmak istemeyen Murat İyik ise cezaevinden çıkınca Elif'i sürekli rahatsız etmeye başladı.
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