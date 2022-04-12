Boşanmak isteyen Elif'i öldüren erkek tutuklandı

12 Nisan 2022 Salı, 11:49

Adana’da, boşanmak isteyen 35 yaşındaki Elif İyik’i bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan Murat İyik tutuklandı.

Olay, 10 Nisan günü saat 22.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk sahibi Elif ve Murat İyik, 7 yıl önce 'uyuşturucu' suçundan cezaevine girdi. Çiftin en küçük çocuğu koruyucu aileye verilirken, diğer 3 çocuk da devlet yurduna yerleştirildi. Elif İyik, 2021’de tahliye edilirken, Murat İyik ise 3 ay önce cezaevinden çıktı. Murat İyik'ten boşanmak isteyen Elif İyik, kuzeninin evine yerleşti. Boşanmak istemeyen Murat İyik ise cezaevinden çıkınca Elif'i sürekli rahatsız etmeye başladı.