Böyle hırsızlık görülmedi, seçe seçe çaldılar

29 Nisan 2021 Perşembe, 12:48

İlginç olay Kuşadası Belediyesi tarafından yenileme çalışmalarının sürdürüldüğü Kasım Yaman Parkı’na yaşandı. Belediye tarafından dikilen çiçeklerin kimliği belirsiz kişilerce koparılması üzerine belediye ekipleri parktaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde biri kadın, iki kişinin bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra çiçekleri bulundukları yerden koparıp ellerindeki poşetlere koyup götürdükleri görünüyor.

Kuşadası Belediyesi, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle birlikte parktaki çiçekleri adeta seçe seçe çalan iki kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.