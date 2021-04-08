Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor

08 Nisan 2021 Perşembe, 10:16

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 10:00 ve 14:00, Geyikli'den saat 11:00 ve 15:00 seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir. Akşam seferlerimizin durumu gün içerisinde netlik kazanacaktır” denildi.