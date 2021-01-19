Bozuk ve böcekli yemek verilen işçiler çileden çıktı: “İşte bundan sonra adalet böyle olacak”
Kalyon Holding’in inşaatında çalışan ve yemeklerinde hamam böceği çıkan işçiler, yemekhaneyi basarak tepki gösterdi. 2 yıldır haklarını alamayan Kayı İnşaat işçileri ise patronlarının ofisi önünde “Coşkun parayı öde Coşkun” diye bağırarak haklarını istediler.
Kalyon Holding’in İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ziraat Kuleleri inşaatında çalışan işçiler, yemeğin bozuk ve böcekli olması nedeniyle şantiyede protesto eylemi yaparak yemekhaneyi bastı. Kalyon Holding’in inşaatında çalışan ve yemeklerinde hamam böceği çıkan işçiler, yemekhanedeki masaları kırdı.
2 YILDIR HAKLARINI ALAMIYORLAR
2 yıldır haklarını alamayan Kayı İnşaat işçileri ise patronlarının ofisi önünde “Coşkun parayı öde Coşkun” diye bağırarak haklarını istediler.
Kalyon Holding’in İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ziraat Kuleleri inşaatında çalışan işçiler, yemeklerinde böcek çıktığını duyurarak, yemekhanedeki masaları kırdı. İşçilerin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaya göre işçiler yemekte çıkan hamam böceğini görünce sinirlendi, durumu protesto etti. Protestonun büyümesi üzerine yemekhanedeki masaları devirdiler. İşçiler, “İşte bundan sonra adalet böyle olacak” diye bağırdı. İşçilerin öfkesini gören aşçıların yemekhaneden kaçtığı öğrenildi.
Haklarını 2 yıldır alamayan Kayı İnşaat işçileri ise İstanbul’da şirket merkezinin önünde toplandılar. İşçiler patronları Çoşkun Yılmaz’a haklarının ödenmesi çağrısı yaparken, “Coşkun parayı öde Coşkun” diye bağırdılar.
İşçilere destek olan HDP İstanbul milletvekili Musa Piroğlu da "İşçiyi ölümüne çalıştırıp servetine servet ekleyenler işçinin hakkını ödemeye geldi mi kenara kaçıyorlar" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Akşener ziyareti
- Gelecek Partili isimden Bahçeli'ye yanıt
- Özdağ soruşturması savcısına Ülkü Ocakları'ndan tehdit
- Akar'ın Irak ziyaretinde dikkat çekici kare
- Bahçeli'nin danışmanından Ayşenur Aslan'a sözlü saldırı
- Ayhan Bilgen'den yeni siyasi parti sinyali
- TBMM Başkanı Şentop eleştirileri kabul etti
- Yoğun kar yağışı ve fırtınaya dikkat!
- TWF Başkanı, Avrupa’ya paralel federasyon kurmuş
Video Haberler
- Korkunç cinayet anı! 3 el ateş edildi
- Kalyon işçilerine bozuk ve böcekli yemek!
- Pes dedirten hırsızlık: Kardan adamı çaldılar
- Zincirleme kaza: 130 araç birbirine girdi
- Selçuk Özdağ’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
- Oltasına martı takıldı, ne yapacağını şaşırdı
- Ekonomik krizin boyutu bu kez Adana'da görüntülendi
- Karda 'penguen yürüyüşü' hayat kurtarıyor
- Sürpriz evlilik teklifi hüsranla bitti
- Servis midibüsü, karlı yolda devrildi: 11 yaralı