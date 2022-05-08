Bursa'da 60 kilometrelik kovalamaca!
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, çaldığı otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya çalışan şüpheliler, yaklaşık 60 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobili zeytinlik alana terk edip kaçtı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi’nde meydana geldi.
Evinin önünde bulunan 16 VF 868 plakalı aracının çalındığını fark eden bir kişi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan çok sayıda kamerayı incelemeye aldı.
Plaka tanıma sistemiyle aracın İstanbul yönüne gittiği belirlendi. Otomobili takibe alan ekipler durumu Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine de bildirip, destek istedi. Bursa-Yalova Yolu’nda önlem alan polis ekipleri araca dur ihtarında bulundu. Ancak şüpheli, otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçışını sürdürdü.
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