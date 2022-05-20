Bursa'da IŞİD'li 'canlı bomba' ve 2 kişi adliyede

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Bursa'da, polis operasyonuyla yakalanan, eylem hazırlığındaki IŞİD'li 'canlı bomba' Süleyman Elhamud ve beraberindeki 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

DHA
20 Mayıs 2022 Cuma, 11:20

Terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında, 2021'de Çorum'da yakalanarak tutuklanan, yabancı uyruklu terör örgütü mensubu Muhammed Elali'nin evinde dijital materyaller ele geçiren ekipler, Bursa'da eylem yapılacağı yönünde bilgi edindi.

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