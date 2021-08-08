Caddebostan halk plajında pazar yoğunluğu
İstanbul'da güneşli havanın hâkim olduğu pazar gününde yurttaşlar Caddebostan Sahili'nde bulunan halk plajına akın etti.
İstanbul'da pazar günü, sıcak havayı gören yurttaşlar serinlemek için sahillere koştu. Kadıköy Caddebostan Sahili'ndeki halk plajına gelenlerin kimileri aileleriyle denizde yüzdü, kimileri ise çimlere oturdu. Sahilde ve denizde yoğunluk oluşurken, yurttaşların zaman zaman sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. Yurttaşlar uzun süre duş almak için sıra bekledi.
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