Caddebostan halk plajında pazar yoğunluğu

08 Ağustos 2021 Pazar, 17:19

İstanbul'da pazar günü, sıcak havayı gören yurttaşlar serinlemek için sahillere koştu. Kadıköy Caddebostan Sahili'ndeki halk plajına gelenlerin kimileri aileleriyle denizde yüzdü, kimileri ise çimlere oturdu. Sahilde ve denizde yoğunluk oluşurken, yurttaşların zaman zaman sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. Yurttaşlar uzun süre duş almak için sıra bekledi.