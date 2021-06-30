Çadırkentte yangın, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde daha önce Suriyeli sığınmacıların kaldığı çadırkentte yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan ve 2017 yılında boşaltılan çadırkentte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek bir çok çadıra sıçrayan yangını söndürmek için TİGEM’e ait araçlar da bölgeye gönderildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Suriye’de yaşanan iç çatışmalardan kaçan yaklaşık 13 bin 500 kişinin yaklaşık olarak 4 yıl boyunca barındığı çadırkent, 2017 yılında boşaltılmıştı.
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