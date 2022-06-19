Çaldığı bisikletin birini sürüp, diğerini sırtına alıp kaçtı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, apartmana giren hırsızlık şüphelisi, 2'nci ve 5'inci kattaki 2 çocuk bisikletini çaldı. Asansör ile inen hırsızın, bisikletlerden birini sırtına aldığı diğerini ise sürerek kaçtığı belirlendi.
Olay, 13 Haziran gecesi, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Gece güvenliği olmayan apartmana giren kimliği belirsiz şüpheli, önce 2'nci sonra da 5'inci kattaki dairelerin kapısının önünde duran 2 çocuk bisikletini çalıp kaçtı.
Ev sahipleri, sabah bisikletlerin olmadığını görünce polise haber verdi. Sitenin güvenlik görüntülerini inceleyen ekipler, asansör ile inen şüphelinin bisikletlerden birini sırtına aldığını diğerini ise sürerek kaçtığını belirledi.
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