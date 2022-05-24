Çaldıkları motor parçalarını satamayınca 'çaya attılar'

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Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir tamirhanenin önündeki motor parçalarını çalan, hurda olarak satamayınca da çaya atan 4 şüpheli, yakalandı.

DHA
24 Mayıs 2022 Salı, 16:12

Olay, geçen hafta Yavuz Sultan Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İsmail Bolat’a ait tamirhanenin önüne bırakılan motor parçaları, S.K., H.K., M.C.Y. ve M.Ü. tarafından çalındı. Bolat’ın ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.

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tokat hırsız

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