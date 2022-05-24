Çaldıkları motor parçalarını satamayınca 'çaya attılar'

24 Mayıs 2022 Salı, 16:12

Olay, geçen hafta Yavuz Sultan Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İsmail Bolat’a ait tamirhanenin önüne bırakılan motor parçaları, S.K., H.K., M.C.Y. ve M.Ü. tarafından çalındı. Bolat’ın ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.

Haberin devamı...



