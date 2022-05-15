Cami bahçesinde poğaça yerken öldürüldü
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, caminin bahçesindeki bankta poğaça yerken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan İlkay Kaplan (33), yaşamını yitirdi.
Manisa'daki olay, saat 08.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi.
Evli ve 1 çocuk babası İlkay Kaplan, tarihi Çeşnigir Camii'nin bahçesindeki bankta poğaça yerken silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli, 5 el ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaplan'ın başına isabet eden kurşunlar sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/cami-bahcesinde-pogaca-yerken-olduruldu-1936172
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