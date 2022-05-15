Cami bahçesinde poğaça yerken öldürüldü

15 Mayıs 2022 Pazar, 15:29

Manisa'daki olay, saat 08.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi.

Evli ve 1 çocuk babası İlkay Kaplan, tarihi Çeşnigir Camii'nin bahçesindeki bankta poğaça yerken silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli, 5 el ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaplan'ın başına isabet eden kurşunlar sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/cami-bahcesinde-pogaca-yerken-olduruldu-1936172