Canlı yayında attığı tweetleri inkar etti

30 Nisan 2021 Cuma, 09:03

Prof. Ümit Kocasakal’ın Hilal Kaplan’ın 1915 olaylarına ilişkin yazılarını hatırlatması üzerine Hilal Kaplan canlı yayına bağlandı.

Kocasakal, Hilal Kaplan'ın daha önce yaptığı paylaşımları canlı yayında tek tek gösterince Kaplan "iftiraya uğradığını" savundu.





Kaplan, daha önce attığı tweetleri okuyan Kocasakal'a "iftiralarınızı size iade ediyorum" dedi. Kocasakal "İftira ise edin" cevabını verdi.

Hilal Kaplan'ın attığını inkar ettiği tweetler ise şöyle: