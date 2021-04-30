Canlı yayında attığı tweetleri inkar etti
CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programında tartışma çıktı. İktidara yakın Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Ümit Kocasakal'ın kendisine eski tweetlerini hatırlatması üzerine "iftiraya uğradığını" savundu.
Prof. Ümit Kocasakal’ın Hilal Kaplan’ın 1915 olaylarına ilişkin yazılarını hatırlatması üzerine Hilal Kaplan canlı yayına bağlandı.
Kocasakal, Hilal Kaplan'ın daha önce yaptığı paylaşımları canlı yayında tek tek gösterince Kaplan "iftiraya uğradığını" savundu.
Kaplan, daha önce attığı tweetleri okuyan Kocasakal'a "iftiralarınızı size iade ediyorum" dedi. Kocasakal "İftira ise edin" cevabını verdi.
Hilal Kaplan'ın attığını inkar ettiği tweetler ise şöyle:
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