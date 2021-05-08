Canlı yayında başına poşet geçirip protesto etti
TV 264 ekranlarında yayınlanan "Gazeteciler soruyor" isimli programda gazeteci Hüseyin Cumalı başına poşet geçirip, “Şehrin yeni anahtarı poşet, eline poşeti alan şehri turluyor” dedi.
Gazeteci Aziz Güvener’in moderatörlüğünde yapılan programa gazeteci Hüseyin Cumalı, gazeteci Hakan Turhan ile Sakarya Seyyar Giyim Eşyası Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yekta Tepe katıldı.
Pandemi nedeniyle 418 saatlik tam kapanmanın ele alındığı programın ilk bölümünde Hüseyin cumalı, “Eline poyeti alan şehir turuna çıkıyor. Bari poşetleri kafaya taksınlar. Hem polis izin belgesi sormaz hem de elleri boş kalır” diyerek bir poşeti kafasına geçirdi. Esnafa tam destek veren Cumalı’nın o anları sosyal medyada ilgi gördü.
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