Canlı yayında Erdoğan'ın başdanışmanına sert sözler!
Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sunduğu TekeTek programında, koronavirüse karşı adaçayı ve ebegümeci önerisinde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. İbrahim Saraçoğlu çok sert sözlerle eleştirildi...
Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sunduğu TekeTek programında, koronavirüse karşı adaçayı ve ebegümeci önerisinde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. İbrahim Saraçoğlu çok sert sözlerle eleştirildi.
Programda bilimin ciddiye alınmamasına kızan Fatih Altaylı ise “Hocam çok sinirliyim” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.
Prof. Saraçoğlu, bugün yaptığı açıklamada, adaçayının boğaz enfeksiyonlarına karşı etkisi üzerine bilimsel yayınların bulunduğunu; ancak Covid-19’a ve diğer grip türlerine karşı adaçayı ile ebegümecinin birlikte kullanılması formülünün kendisine ait olduğunu kaydetmişti.
Bu sözlere canlı yayında salgın Türkiye’ye girdiği günden bu yanan mücadele eden ve aşı denemelerinde denek olan Prof. Dr. Necmettin Ünal çok sert tepki gösterdi.
“Bir muhterem zat çıktı” diyen Prof. Ünal, “Adaçayına ebegümeci katıp günde üç kez gargara önerdi. Bu noktadayız biz. Ama biz çıkıp aşı filan deyince Bill Gates’in adamı oluyoruz, faizlerden para alıyoruz, bilim adamı değil üçkâğıtçı oluyoruz ama ebegümeci diyen makbul adam oluyor. Ben bu işi çözmüş değiliz. Bu işi halkımıza anlatamadık. Anlatamadığımızın temel sonucu da sayıların ortada olması” ifadelerini kullandı.
Bu sözlere Fatih Altaylı da destek vererek, “Millet kendi zevkine göre imam arıyor” ifadelerini kullandı.
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