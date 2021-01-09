Canlı yayında Gürsel Tekin'den çarpıcı iddia: Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak

09 Ocak 2021 Cumartesi, 09:51

Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu "20. saat" programına katılan Gürsel Tekin, “Kulislerde ciddi ciddi konuşuluyor. Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak. Başka bir isim gelebilir. Şeklen bir değişiklik olacak. Bilemiyorum. Numan Kurtulmuş da olabilir, Binali Yıldırım da olabilir. En güçlü aday Binali Yıldırım.“ ifadelerini kullandı.