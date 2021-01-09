Canlı yayında Gürsel Tekin'den çarpıcı iddia: Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak
CHP’li Gürsel Tekin, AKP'nin Mart ayında yapılacak kongresinde halen AKP Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP Genel Başkanlığı görevini bırakacağını öne sürdü.
Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu "20. saat" programına katılan Gürsel Tekin, “Kulislerde ciddi ciddi konuşuluyor. Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak. Başka bir isim gelebilir. Şeklen bir değişiklik olacak. Bilemiyorum. Numan Kurtulmuş da olabilir, Binali Yıldırım da olabilir. En güçlü aday Binali Yıldırım.“ ifadelerini kullandı.
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