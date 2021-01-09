Abone Ol google-news

Canlı yayında Gürsel Tekin'den çarpıcı iddia: Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak

CHP’li Gürsel Tekin, AKP'nin Mart ayında yapılacak kongresinde halen AKP Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP Genel Başkanlığı görevini bırakacağını öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
09 Ocak 2021 Cumartesi, 09:51

Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu "20. saat" programına katılan Gürsel Tekin, “Kulislerde ciddi ciddi konuşuluyor. Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak. Başka bir isim gelebilir. Şeklen bir değişiklik olacak. Bilemiyorum. Numan Kurtulmuş da olabilir, Binali Yıldırım da olabilir. En güçlü aday Binali Yıldırım.“ ifadelerini kullandı.

En Çok Okunan Haberler

Video Haberler