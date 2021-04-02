Canlı yayında kahkaha attıran 1 Nisan şakası... Söze Erdoğan ve Bahçeli'yle başladı

02 Nisan 2021 Cuma, 09:33

TV 100'de ekrana gelen "Sağlı Sollu"da bu hafta gazeteciler Ahu Özyurt, Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır, Metin Özkan ve Hadi Özışık gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Özışık'ın yaptığı şaka ise stüdyoda kahkahalara neden oldu.

"Kulis bilgisi" diyerek söze başlayan Hadi Özışık, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün akşam saatlerinde bir araya gelerek erken seçim kararı aldığını söyledi.

Özışık'ın sözleri kısa süreli bir şaşkınlık yaratırken durumu anlayan konuklar kahkahaya boğuldu.