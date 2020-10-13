Canlı yayında olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Yol Tv canlı yayınında tarikat mensuplarının devletin çeşitli kademelerinde görev almalarıyla ilgili olarak “Bu durumun sorumlusu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dur” dedi. İşte o açıklama
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