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Canlı yayında olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Yol Tv canlı yayınında tarikat mensuplarının devletin çeşitli kademelerinde görev almalarıyla ilgili olarak “Bu durumun sorumlusu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dur” dedi. İşte o açıklama

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2020 Salı, 12:08


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