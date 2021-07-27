Canlı yayında talihsiz kaza: Masa üstüne devrildi
TVNET canlı yayınında moderatör Duygu Öztürk'ün önünde bulunan ve bir anda kırılan masa, üzerindeki içeceklerle yere devrildi.
Kaza esnasında canlı yayındakilerin bir anlık panik yaşadığı görüldü.
Daha sonra toparlanan moderatör Öztürk, rejiye "Hemen kısa bir araya gidelim." dedi.
Kaza sonrası Duygu Öztürk hemen reklam anonsu yaptı ve yayına ara verildi.
O anlar kameraya yansıdı.
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