Caretta caretta yasağı: 3 sahile gece girmenin cezası 109 bin TL

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Nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonunun başlamasıyla Antalya'nın dünyaca ünlü, birleşik kumsallar Çıralı ve Olimpos ile Patara kumsalına saat 20.00'den gün doğumuna kadar giriş yasaklandı. Eylül sonuna kadar sürecek yasağa uymayanlara 109 bin 785 TL ceza uygulanacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:17

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterilen caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'in Türkiye sahillerindeki yuvalama sezonu başladı.

Akdeniz'de caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının en çok yuvalama yaptığı kumsallar ise Antalya kıyılarında yer alıyor. Deniz kaplumbağaları üreme sezonuna bağlı olarak Çıralı, Olimpos ve Patara kumsallarına geceleri giriş yapmak, yüzmek, çadır kurmak, ateş yakmak gibi tüm insan faaliyetleri yasaklandı.

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