Caretta caretta yasağı: 3 sahile gece girmenin cezası 109 bin TL

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:17

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterilen caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'in Türkiye sahillerindeki yuvalama sezonu başladı.

Akdeniz'de caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının en çok yuvalama yaptığı kumsallar ise Antalya kıyılarında yer alıyor. Deniz kaplumbağaları üreme sezonuna bağlı olarak Çıralı, Olimpos ve Patara kumsallarına geceleri giriş yapmak, yüzmek, çadır kurmak, ateş yakmak gibi tüm insan faaliyetleri yasaklandı.

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