CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türk spor camiasının önemli isimleri ile görüştü
Farklı branşlarda federasyon başkanlığı yapmış ve milli sporcular ile Türk sporunun içinde bulunduğu süreç konuşuldu. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve CHP spor kurulu Başkanı Kenan Nuhut toplantıda hazır bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Sporsuz bir yaşamı düşünmek mümkün değil. İnsan varsa ve biz doğanın bir parçasıysak sporsuz bir yaşam mümkün değil. Sporu elbette ki her birimiz değişik alanlarda, değişik zamanlarda, değişik yerlerde, okulda, bazen evde, bazen spor salonunda bir şekliyle yapıyoruz'' ifadelerini kullandı
Toplantıdan satır başları şöyle:
''Ama tabi bunun birde amatör sporun dışında birde profesyonel dediğimiz bir alan var özellikle uluslararası yarışmalar. Bir arkadaşımız yanlış hatırlamıyorsam ifade etti yumuşak güç diye. Türkiye’nin bütün dünyada tanınması, bayrağının göndere çekilmesi, İstiklal Marşının okunması. Hepimiz oturduğumuz evde, odalarda televizyonda bunu izlerken gururlanıyoruz. Dolayısıyla bütün dünyanın izlediği bir başarıyı biz elbette ki büyük bir sevinçle karşılıyoruz ama son zamanlarda yaşanan bazı sorunlar var, özellikle spor dünyasında yaşanan sorunlar var. O konuda da arkadaşlarımız gerçekten önemli bilgiler verdiler.
Bakıldığı zaman siyaset kurumunun spora gerekli desteği verdiği kanısında değilim. Önce siyaset kurumunu bu bağlamda eleştirmemiz gerekiyor. Yeterli kaynağı ayırdığı kanısında da değilim. Dolayısıyla yeterli eğitimi verdiği kanısında da değilim''
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