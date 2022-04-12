CHP lideri Kılıçdaroğlu TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

12 Nisan 2022 Salı, 14:37

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bütün söylemlerimizi, çözümlerimizi alana taşımak zorundayız. Esnafa, taksiciye, ev kadınına, sanayiciye toplumun her katmanına söylemlerimizi taşımak zorundadır. Biz her soruna akılcı çözümler üreten partiyiz. Bizim akılcı çözümlerimizi anlattığınız sürece halk bizi iktidara getirecek. Halk biliyor ki artık zaman CHP zamanıdır. Bazı anketlerde kararsızların olduğu söyleniyor. Çözümlerimizi onlara anlatacaksınız, kararlılıkla anlatacaksınız. Var olan sorunların tek çözüm adresi CHP'dir diyeceklerdir.

Memleketin iyi yönetilmediğini görüyorlar. Her kafadan bir sesin çıktığını görüyorlar. Bir bakanın söylediğini bir başka bakanın yalanladığını görüyorlar. Bir bakanın söylediğinin AK Parti Grup Başkanı tarafından tam tersinin söylendiğini biliyorlar. Birisi asgari ücret hakkında A diye söylerken diğeri 28 harfi atlayıp Z diyebiliyor. Fiyatlara egemen olmadıklarını biliyorlar. Devletin büyük ölçüde soyulacak bir mekanizma olarak algılandığını biliyorlar. İktidar sahiplerinin ülkeyi yönetemediğini herkes biliyor. O zaman bu ülkeyi gerçekten ülkenin çıkarlarını savunan, hangi partiye oy verirse versin tüm Türkiye'yi kucaklayan, ayrıştırmayan, bölmeyen, kavgalı bir dil yerine barışçıl bir dil kullanan bir iktidara ihtiyaç var. O iktidarın adı Millet İttifakı ve CHP'dir.