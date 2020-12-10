Abone Ol google-news

CHP'den 10 Aralık mesajı

CHP, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir video paylaştı. Videoda Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra milletvekilleri ve parti yöneticilerinin bulunduğu partililer, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin maddelerini okudu.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2020 Perşembe, 14:32


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler