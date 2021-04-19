CHP'den 'AK Pandemi' videosu: Sorumlu yalnızca tek bir kişidir

19 Nisan 2021 Pazartesi, 11:18

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) sosyal medya hesapları üzerinden, koronavirüs salgınının Türkiye'deki sonuçlarıyla ilgili olarak ‘Ak Pandemi’ isimli bir video paylaşıldı.

Salgının sorumlusunun ‘yalnızca tek bir kişi olduğu’ ifade edilen videoda, AKP’nin 24 Mart’ta gerçekleşen 7’inci olağan kongresine atıfta bulunulurken AKP'l Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söz konusu kongreye katılanların şehirlerini selamladığı görüntülere yer verildi.

Videoda, Erdoğan isimlerini saydıktan sonra illerin ‘kırmızı’ya (çok yüksek riskli) döndüğü görüldü.

CHP'nin Twitter hesabında sözkonusu video ile birlikte "Bugünkü pandemi tablosunun sorumlusu 84 milyon değil, yalnızca tek bir kişidir; ekonomiden, eğitimden, adaletten ve sağlıktan sorumlu tek bir kişi!” denildi.